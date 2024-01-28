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روسيا تعلن خسائر للجيش الأوكراني في جبهات القتال

جندي أوكراني يستعد لإطلاق قذائف
28 يناير 2024 17:48

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من إحباط 3 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت 330 جندياً أوكرانياً في مناطق مختلفة من جبهات القتال. 
وقالت الوزارة، في بيان: «قامت مجموعة الجنوب، التابعة للقوات الروسية، بالتعاون مع أنظمة المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، بإحباط ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الآلية 24 و80 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شومي وكيروفو وجيورجيفكا»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. 
وأشارت الوزارة إلى تدمير المعدات التابعة للألوية 22 و28 و42 و17 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوي وأندريفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا. 
وأضافت الوزارة أن وحدات من مجموعة «فوستوك»، مدعومة بنيران المدفعية، أحبطت هجوماً شنته مجموعة من لواء الدفاع الجوي 128 في قرية «بريتنوي»، في مقاطعة زابوريجيا، ودمرت القوة البشرية للواء 79 المحمول جواً الأوكراني في نوفوميخيلوفكا. 
وأكدت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه، على مدار اليوم، بلغت 330 جندياً، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وأربع شاحنات صغيرة، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع «جفوزديكا»، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية. 

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المصدر: د ب أ
روسيا
جبهات القتال
دونيتسك
زابوريجيا
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