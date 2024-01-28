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مزارعون فرنسيون غاضبون يهددون بإغلاق باريس

مزارعون غاضبون يغلقون طريقا سريعا خارج باريس
28 يناير 2024 18:08

هددت منظمات تمثل مزارعين فرنسيين، اليوم الأحد، بإغلاق العاصمة باريس لفترة غير محدودة ابتداء من يوم غدٍ الاثنين، لدعم المطالبة بظروف عمل ومعيشة أفضل. 
وقالت نقابة صغار المزارعين ومنظمة أخرى تمثل نقابات زراعية محلية إن الإغلاق سوف يبدأ الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، حيث تغلق جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة الفرنسية. 
وتمثل النقابتان أغلبية المزارعين الفرنسيين.

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كان رئيس الوزراء الفرنسي جابريال آتال قد أعلن، أمس الأول الجمعة، منح المزارعين امتيازات كبيرة بعد أيام من الاحتجاجات، شهدت استخدام الجرارات لإغلاق الطرق. 
وقال آتال إنه سيسحب الزيادة المقررة على ديزل الزراعة، وإن المزارعين المتضررين من العواصف سيمنحون مساعدة طارئة بقيمة 100 مليون يورو (109 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى تقديم المساعدة للمزارعين الذين يعانون من كثافة الإنتاج. كما ستبسط عدد من القواعد والإجراءات على الفور. 
وأعلن آتال، خلال زيارة لمزرعة قرب الحدود مع إسبانيا أن «فرنسا قوة زراعية ودولة تحب مزارعيها»، مضيفاً «لا نريد أن نعتمد على الآخرين للحصول على غذائنا». 

المصدر: د ب أ
فرنسا
المزارعون
احتجاجات
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