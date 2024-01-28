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المستشار الألماني يجدد التعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

المستشار الألماني وكاتارينا بارلي يلوحان للجمهور
28 يناير 2024 18:40

جدد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، تعهده بمواصلة التضامن مع أوكرانيا وتقديم الدعم لها.
ودعا شولتس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف، وذلك قبل أيام قليلة من قمة الاتحاد الأوروبي المنتظرة في بروكسل والتي ستدرس تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. 
وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده ستوفر لأوكرانيا، خلال العام الجاري، أكثر من نصف ما قدمته بقية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مجتمعة، بتقديم ما يزيد على سبعة مليارات يورو. 

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في الشأن الداخلي، أعلن شولتس أنه يعول على «تصويت واضح ضد اليمين» خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية المنتظرة في التاسع من يونيو القادم. 
وقال، خلال مؤتمر موفدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه «الانتخابات الأوروبية تعد فرصة لفعل ذلك من خلال انتخاب أحزاب ديمقراطية وليس أحزابا يمينية».
واختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم بالفعل كاتارينا بارلي كمرشحة لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي.
 ووصف شولتس بارلي بأنها «صوت قوي لأجل أوروبا». كانت بارلي اختيرت من قبل الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة في عام 2019، وهي تشغل حالياً منصب نائبة رئيس البرلمان الأوروبي. 
ويعتزم شولتس القيام بدور محوري في معركة انتخابات البرلمان الأوروبي من أجل قطع الطريق أمام حزب البديل المنتمي لأقصى اليمين والذي تشير الاستطلاعات إلى تقدمه في بعض الولايات الألمانية. 

 

المصدر: وكالات
أولاف شولتس
الانتخابات الأوروبية
البرلمان الأوروبي
مساعدات عسكرية
أوكرانيا
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