بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء الحروب

حث البابا فرنسيس، اليوم الأحد، على احترام المدنيين في مناطق الصراع، وقال إن الناس سئموا الحروب التي وصفها بأنها «كارثة للشعوب وهزيمة للإنسانية».

ودعا بابا الفاتيكان، خلال عظة أثناء صلاة في ساحة القديس بطرس، إلى السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى ميانمار، وقال إنه يجب احترام السكان أيضا في الشرق الأوسط. كما أشار إلى معاناة المدنيين في أوكرانيا.

وأكد البابا فرنسيس أيضا أنه تلقى «بسعادة» نبأ إطلاق سراح مجموعة من الأشخاص، من بينهم ست راهبات، في هايتي بعد أسبوع تقريبا من خطفهم.

وكان البابا قد دعا الأسبوع، الماضي، إلى إطلاق سراح أولئك المختطفين.

ودأب بابا الفاتيكان، في عظاته وزياراته المختلفة، على الدعوة إلى السلام وإنهاء الحروب واحترام القانون الدولي.