آلاف الألمان يواصلون الاحتجاجات ضد اليمين المتطرف

واصل آلاف الألمان، اليوم الأحد، احتجاجاتهم للأسبوع الثالث على التوالي تنديدا بمخططات اليمين المتطرف.

وتجمع آلاف الأشخاص مجددا في قلب مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، اليوم، للتنديد بالتطرف اليميني.

كان منظمو المظاهرة، وهم تحالف بقيادة حركة «أيام جمع من أجل المستقبل»، سجلوا مشاركة 30 ألف شخص في هذا التجمع.

ويجوب موكب المظاهرة قلب المدينة لمسافة تقرب من 3,5 كيلومتر. ودعت أكثر من 40 منظمة إلى الاحتجاج، من بينها عدة منظمات لحماية البيئة مثل جرينبيس واتحاد (بوند) لحماية البيئة والطبيعة بالإضافة إلى جمعية المستأجرين، والاتحاد الألماني لنقابات العمال ، وتحالف هامبورج ضد اليمين.

وتفرقت مظاهرة ضد التطرف اليميني في هامبورج، أول أمس الجمعة، بعد أن تجاوز عدد المتظاهرين بشكل كبير ما كان متوقعا له حيث أفاد المنظمون بأن عدد المشاركين فيها وصل إلى 80 ألف شخص بدلا من 10 آلاف شخص، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ 50 ألف شخص.

بعد هذا الإقبال الكبير، استجاب منظمو المظاهرة، اليوم الأحد، ونقلوا مكان التجمع من المكان الذي كان مخططا له بالأساس إلى مكان آخر يتسع لعدد أكبر من المحتجين. وجاءت مظاهرة اليوم تحت شعار «من أجل التنوع وديمقراطيتنا - هامبورج تقف متحدة ضد حزب البديل من أجل ألمانيا».

تشهد ألمانيا مظاهرات بسبب ما كشفته منصة «كوريكتيف» الإعلامية الاستقصائية في وقت سابق من هذا الشهر عن اجتماع عقده متطرفون يمينيون في نوفمبر الماضي في مدينة بوتسدام القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وبحسب تقرير «كوريكتيف»، حضر الاجتماع سياسيون من حزب البديل الألماني، وكذلك أعضاء من الحزب المسيحي الديمقراطي من تيار يمين الوسط، وجمعية «اتحاد القيم» التي تنتمي إلى غلاة المحافظين وحركة الهوية اليمينية المتطرفة. وكان من بين المشاركين في هذا الاجتماع، الذي انعقد في فيلا في بوتسدام، النمساوي مارتن زيلنر الذي تزعم على مدار فترة طويلة حركة الهوية الاشتراكية الأوروبية المتطرفة التي تعارض بشدة الهجرة إلى أوروبا.

وكان زيلنر كشف أنه تحدث في اجتماع بوتسدام عن «إعادة التهجير». وهذه عبارة يستخدمها المتطرفون اليمينيون للتعبير عن ضرورة ترحيل عدد كبير من الأشخاص من ذوي الأصول أجنبية، حتى وإن كان هذا بالقوة.