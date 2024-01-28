بوتين يثني على تطور العلاقات مع بيلاروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العلاقات بين موسكو ومينسك، تتطور بشكل نشط للغاية والتجارة بين البلدين وصلت إلى 42 مليار دولار أميركي وتستمر في النمو.

وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، أنه «بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 42.5 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.

ويزور الرئيس البيلاروسي، روسيا حيث شارك مع الرئيس الروسي، أمس السبت، في تدشين نصب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لانتهاء الحصار الذي فرضه الجيش الألماني على مدينة لينينغراد، إبان الحرب العالمية الثانية.