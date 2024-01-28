"إيكواس" تعلّق على انسحاب 3 دول من عضويتها

أبدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأحد، استعدادها لإيجاد "حل تفاوضي" بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر منها.

وقالت المنظمة الإقليمية، في بيان، إن الدول الثلاث "أعضاء مهمون في المجموعة" التي "تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي" الناتج من إعلان انسحابها في بيان مشترك.

وأضافت المجموعة أنها لا تزال تنتظر "إبلاغا رسميا ومباشرا" بهذا القرار.

وأعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في وقت سابق اليوم، انسحابها بمفعول فوري من مجموعة "إيكواس"، التي تضم 15 عضوا.

وجاء في البيان، الذي تلي على وسائل الإعلام الرسمية في الدول الثلاث، أن قادة دول الساحل الثلاث "مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

وقال العقيد أمادو عبد الرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر في البيان "بعد 49 عاما، ترى شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر الباسلة، بكل أسف وخيبة أمل كبيرة، أن منظمة إيكواس حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية".

وأضاف عبد الرحمن "لم تساعد المنظمة بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن".

شهدت هذه الدول الثلاث استيلاء الجيش على السلطة خلال السنوات الماضية، كان آخرها تولي مجلس عسكري للسلطة في النيجر في يوليو الماضي بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وفرضت المنظمة الإقليمية عقوبات على هذه الدول، وبدأت معها مباحثات من أجل وضع جدول زمني لتنظيم انتخابات رئاسية، لكن تلك المحادثات لم تسفر عن نتائج.