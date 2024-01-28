باريس تدرس اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الزراعة

باريس (وكالات)

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أمس، أنه يدرس اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الزراعة في البلاد، فيما يهدد بعض المزارعين بـحصار باريس، إذ يعتبرون الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لصالح القطاع غير كافية.

وكان أتال قد أعلن الجمعة إلغاء الزيادة على وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق، إضافة إلى تسهيلات إدارية استجابة لغضب المزارعين.

وبذلك، وافق أتال على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق، رغم أنها مسجّلة في موازنة العام 2024 على أن ترفع تدريجاً حتى العام 2030.

كما وعد رئيس الحكومة بتيسير الإجراءات الإدارية معلناً عشرة تدابير تبسيط فورية، إضافة إلى تدابير أخرى لحماية المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنّعين والمتاجر الكبرى، وأخرى لتقديم مساعدات طارئة.

وقال أتال خلال زيارة لمزرعة بالقرب من الحدود الإسبانية: «فرنسا قوة زراعية ودولة تحب مزارعيها»، مضيفاً: «نحن لا نريد أن نعتمد على الآخرين للحصول على غذائنا».