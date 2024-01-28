الأمن الباكستاني يقضي على ثلاثة إرهابيين

إسلام آباد (وكالات)

قضت قوات الشرطة الباكستانية على 3 مسلحين من «العناصر الإرهابية» خلال عملية نفذتها في منطقة «لاكي مروت» بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأفادت الشرطة، في بيان أمس، أن وحدة من قوات النخبة التابعة لها نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، رصدت تحركات لعناصر «إرهابية»، وداهمت موقعاً للإرهابيين، وتم القضاء على 3 إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار معهم.

وأوضحت أن القتلى كانوا من عناصر «منظمة إرهابية» محظورة، وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس.

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار بمواصلة القضاء على الإرهاب والتطرف في البلاد.