9 مرشحين يتنافسون على رئاسة فنلندا

كوبنهاجن (وكالات)

بدأت فنلندا أمس عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد 12 عاماً من قيادة الرئيس ساولي نينيستو لفنلندا، وخلال الجولة الأولى من الانتخابات، يتنافس 9 مرشحين على خلافة نينيستو الذي لا يُسمح له بالترشح لفترة أخرى عقب أن تولى رئاسة البلاد لفترتين كل منهما ستة أعوام.

ومن غير المتوقع أن يفوز أي من المرشحين بأغلبية مطلقة.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات خلال الجولة الأولى، سوف يخوض أقوى مرشحين جولة إعادة خلال أسبوعين.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستوري في الأول من مارس المقبل. وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم رئيس الوزراء السابق الكسندر ستوب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو من حزب الخضر.

مع ذلك، أظهر أحدث استطلاع أجرته شبكة «يو ال إي» قبل يوم الانتخابات، تقدم رئيس البرلمان الشعبوي يوسي هالا اهو وهافيستو بقوة.

وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي «الناتو» العام الماضي.