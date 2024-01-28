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هجوم مسلّح على كنيسة في إسطنبول

الشرطة التركية خارج كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية (رويترز)
29 يناير 2024 01:18

إسطنبول (وكالات)

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قُتل شخص بعدما أطلق مسلّحان النار في كنيسة في إسطنبول خلال مراسم دينية أمس، في هجوم دانته روما والبابا فرنسيس، فيما أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخاذ «التدابير اللازمة» لاعتقال منفذيه.
وقع الهجوم في كنيسة سانتا ماريا في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان، على ما قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال مسؤولون أتراك: إن الهجوم يبدو أنه كان يستهدف شخصاً واحداً وليس الكنيسة الكاثوليكية.
ولفت الوزير إلى أن شخصاً كان يشارك في المراسم قتل بعد الهجوم المسلّح.
وأشار يرليكايا إلى فتح تحقيق من أجل العثور على المهاجمَين اللذين فرّا من الموقع بعد إطلاق النار. وقال مسؤولون محليون إن نحو 40 شخصاً كانوا يشاركون في القدّاس.
وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية وجود عناصر الشرطة وسيارة إسعاف أمام الكنيسة العائدة إلى القرن التاسع عشر.
وقال يرليكايا: «ندين بشدة هذا الهجوم المشين».
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة قبل الهجوم رجلَين يرتديان قناعَين أسودَين وأيديهما في جيوبهما ويضع أحدهما نظارات شمسية سوداء.
وقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يشارك في تحرك انتخابي لحزبه في مقاطعة إسكيشهير تحضيراً للانتخابات المحلية في مارس، تعازيه خلال اتصال هاتفي مع كاهن الكنيسة ومسؤولين محليين.
وقال أردوغان إنه «يتم اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت»، حسبما أفاد مكتبه.
بدوره، أعرب البابا فرنسيس عن دعمه لأتباع الكنيسة المستهدفة، قائلًا إنه يقف «إلى جانب جماعة كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول والتي تعرضت خلال القداس لهجوم مسلح أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى».
وكتبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني على منصة «إكس» إن «الحكومة الإيطالية تتابع تطوّر ما حدث هذا الصباح في كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول»، مضيفة «نعرب عن خالص تعازينا وإدانتنا الشديدة لهذا العمل الدنيء».
وعبّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن «إدانته الشديدة» للهجوم، وأكد أنه يتابع «الوضع مع السفارة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول»، معرباً عن «يقينه أن السلطات التركية ستعتقل المسؤولين».
وقال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك: إن المهاجمَين استهدفا مواطناً أثناء القداس، مضيفا «تجري قواتنا الأمنية تحقيقاً واسع النطاق في المسألة».
وتابع «من يُهدّد سلام وأمن مواطنينا لن يحقق أهدافه أبداً».
وأكد حاكم إسطنبول داود غول لصحافيين في الموقع أنه لا إصابات.
ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.
في ديسمبر أوقفت القوات الأمنية التركية 32 شخصاً يشتبه بارتباطهم بأعضاء في تنظيم داعش كانوا يخططون لشنّ هجمات على كنائس ودور عبادة. وكثّفت تركيا في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء تنظيم «داعش» الذي كان قد تبنّى عدداً من الهجمات في تركيا، بينها هجوم في 2017 في إسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصاً.

إسطنبول
رجب طيب أردوغان
تركيا
هجوم مسلح
الشرطة التركية
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