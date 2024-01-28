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«الرئاسي الليبي»: ملتزمون بتوحيد مؤسسات الدولة

موسى الكوني خلال استقباله السفير الألماني لدى ليبيا
29 يناير 2024 01:16

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني العمل على توحيد مؤسسات الدولة، للوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي، منوهاً إلى دور ألمانيا الفاعل في المسارات السابقة، وذلك لدى استقباله السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أمس.
وأشاد السفير الألماني بـ«جهود المجلس الرئاسي الرامية لتحقيق الاستقرار خلال بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع المبعوث الأممي على تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية»، وفق بيان المجلس الرئاسي. من جهته، أشاد الكوني بجهود الدول المهتمة بالشأن الليبي لتحقيق الاستقرار، مؤكداً «ضرورة توحيد الجهود، لوضع خريطة طريق بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف الليبي من أجل ضمان تحقيق الاستقرار».
وحسب البيان، تطرق اللقاء لـ«الأوضاع في مناطق الجنوب التي تعاني نقصاً في الإمكانات، وتشهد نزوحاً لمناطق الشمال، وموجات المهاجرين غير الشرعيين».

ألمانيا
المجلس الرئاسي الليبي
الأزمة الليبية
ليبيا
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