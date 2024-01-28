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الأردن ينفي وقوع هجوم على أراضيه

قوات من الجيش الأميركي في سوريا (أرشيفية)
29 يناير 2024 01:17

واشنطن (وكالات)

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نفى الأردن وقوع أي هجوم ضد القوات الأميركية على أراضيه.
وقال متحدث باسم الحكومة الأردنية أمس، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين لم يقع على أرض المملكة.
وقال وزير الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.
وكان الرئيس الأميركي قد قال في وقت سابق أمس، إن هجوماً بطائرة مسيرة على قوات أميركية قتل 3 جنود أميركيين.
وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن الهجوم أودى بحياة 3 جنود أميركيين، فيما أصيب 25 آخرون.

الأردن
أميركا
سوريا
الجيش الأميركي
الحدود السورية
الحكومة الأردنية
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