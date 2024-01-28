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العراق يبني جداراً على الحدود مع سوريا لمكافحة داعش

العراق يبني جداراً على الحدود مع سوريا لمكافحة داعش
29 يناير 2024 01:17

هدى جاسم (بغداد) 

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أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس، إنجاز إقامة الجدار «الكونكريتي» على الشريط الحدودي العراقي السوري لمنع عمليات التهريب ومكافحة تنظيم داعش.
وأقامت قيادة قوات حرس الحدود العراقية مراسم احتفال لإنجاز الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري لتعزيز أمن الحدود في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي بين البلدين.
وأشاد وزير الداخلية بجهود قيادة قوات الحدود كونها خط الدفاع الأول عن حدود العراق. وحسب مصادر أمنية، تأتي إقامة هذا الجدار ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها وزارة الداخلية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات داعش الإرهابية. 
وفي سياق منفصل، قصفت فصائل عراقية، أمس، بالطيران المسيّر قاعدة للجيش الأميركي في خربة عدنان بسوريا.
وتأتي عمليات استهداف القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا رغم دخول العراق في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف الدولي لوضع برنامج زمني لإنهاء تواجدها والانسحاب من القواعد المتمركزة فيها في «عين الأسد» في محافظة الأنبار ومطار أربيل الدولي وقاعدة حرير في محيط مطار أربيل.

العراق
داعش
سوريا
الحدود العراقية
الحدود السورية العراقية
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