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بريطانيا تحبط هجوماً حوثياً في البحر الأحمر

السفينة الحربية البريطانية «دايموند»
29 يناير 2024 01:18

لندن (وكالات) 

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أعلن مسؤولون بريطانيون أن السفينة الحربية البريطانية دايموند صدت هجوماً عليها بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أمس «دمرت دايموند باستخدام نظامها الصاروخي سي فايبر طائرة مسيرة استهدفتها دون وقوع أضرار في دايموند أو إصابات بين طاقمها».
وأضاف البيان «هذه الهجمات المقيتة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر».
وكانت القوّات الأميركيّة قد شنت فجر أمس الأول ضربات استهدفت موقعاً للحوثيّين في اليمن بعد أن هاجم الحوثيون سفينة نفطيّة بريطانيّة «اشتعلت فيها النيران» في خليج عدن. 
وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصّة إكس إنّ القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط شنت ضربة استهدفت صاروخاً حوثيّاً مضادّاً للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر»، مضيفة أنّ هذا الصاروخ شكّل «تهديداً وشيكاً» للمُدمّرات الأميركيّة والسفن التجاريّة في المنطقة. ومنذ 19 نوفمبر الماضي، تشن جماعة الحوثي عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي.
فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم «حارس الازدهار»، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

بريطانيا
البحر الأحمر
جماعة الحوثي
وزارة الدفاع البريطانية
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