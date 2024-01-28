الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«أوتشا»: عدم وصول الغذاء والماء والمساعدات إلى غزة يفاقم الوضع الكارثي

خلال توزيع الطعام على نازحين فلسطينيين في رفح (من المصدر)
29 يناير 2024 01:17

غزة (وكالات)

أخبار ذات صلة
واشنطن: محادثات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بناءة وواعدة
«الأغذية العالمي» لـ«الاتحاد»: الجوع والأمراض يفتكان بأهالي غزة والأطفال الأكثر تضرراً

أعرب مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» عن أسفه لعدم القدرة على إيصال الغذاء والماء والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، «الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً».
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إن «سكان غزة يعانون أهوالاً تفوق التصور منذ قرابة 4 أشهر»، مؤكداً أن هذا ليس وقت التخلي عنهم.
وأضاف أن احتياجات سكان القطاع لم تكن أعلى في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، محذراً من أن «القدرة على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة لم تتعرض لمثل هذا التهديد من قبل».
وتابع قوله «يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنح سكان غزة لحظة أمل».
ومنع متظاهرون إسرائيليون، أمس، دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى جنوب قطاع غزة، من العبور إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.
وقالت هيئة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات»، إن «نحو 200 متظاهر مرتبطين بأقارب المحتجزين في غزة، تجمعوا قرب معبر كرم أبو سالم، وطالبوا بعدم وصول المساعدات إلى قطاع غزة إلا بعد إطلاق سراحهم».

أوتشا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
51 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال 2023
علوم الدار
51 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال 2023
اليوم 15:41
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
علوم الدار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
اليوم 15:23
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©