خسارة حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات محلية

أطاح الحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد، بآمال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في الفوز برئاسة ثاني دائرة محلية له على مستوى البلاد.

وفاز مرشح الحزب المسيحي على مرشح حزب البديل في جولة الإعادة من الانتخابات على منصب رئاسة دائرة «زاله-أورلا» بولاية «تورينجن» شرقي ألمانيا.

بعد فرز أصوات جميع اللجان الانتخابية، أعلن رئيس الانتخابات المحلية فوز كريستيان هرجوت مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي، في جولة الإعادة حيث حصل على 52.4% من الأصوات، متفوقاً على مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا.

كان مرشح الحزب اليميني الشعبوي خرج متفوقا بصورة واضحة في الجولة الأولى من هذه الانتخابات قبل أسبوعين حاصداً 45.7% من الأصوات مقابل 33.3% لـ هرجوت.

وكان حزب البديل يأمل في الفوز بثاني رئاسة لدائرة محلية على مستوى ألمانيا بعد أن كان مرشحه فاز برئاسة دائرة «زونيبرج» بولاية تورينجن أيضاً في وقت سابق العام الماضي.