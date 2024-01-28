توافق مصري سعودي على وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة (الاتحاد)

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن الأولوية المشتركة لمصر والسعودية هي الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بينما شدد نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي في القاهرة، إن المشاورات المصرية السعودية هامة في ضوء التطورات في المنطقة، مشيراً إلى أن «استمرار الأزمة في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري».

وكان شكري استقبل نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، حيث ترأسا لجنة المتابعة والتشاور السياسي، وأجرى الجانبان مشاورات مكثفة لتطوير آليات التعاون الثنائي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، بحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن «المشاورات مع نظيره السعودي، تكتسب أهمية خاصة في ضوء توقيتها، فهي تأتي في وقت تزداد فيه أزمات المنطقة تعقيداً، وعلى نحو بات يحمل مخاطر حقيقية وجسيمة على دول وشعوب المنطقة».