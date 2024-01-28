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أرمينيا تقترح معاهدة على أذربيجان

نيكول باشينيان
29 يناير 2024 00:22

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأحد، أنه اقترح على أذربيجان توقيع معاهدة عدم اعتداء، في انتظار معاهدة سلام شاملة.
وقال باشينيان، في خطاب لمناسبة «يوم الجيش» في أرمينيا «قدمنا إلى أذربيجان اقتراحاً (يشمل) آلية مراقبة متبادلة للأسلحة وتوقيع معاهدة عدم اعتداء إذا كان توقيع معاهدة سلام سيتأخر».
خاضت أذربيجان وأرمينيا حربين في تسعينات القرن الفائت والعام 2020 بسبب منطقة ناغورني قره باغ التي سيطرت عليها قوات باكو في نهاية المطاف في سبتمبر الفائت.
وفي ديسمبر، قام البلدان بعملية تبادل أسرى اعتبرت بمثابة تقدم دبلوماسي وأحيت الآمال بإرساء السلام بينهما.

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المصدر: آ ف ب
نيكول باشينيان
أرمينيا
أذربيجان
معاهدة
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