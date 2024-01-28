الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فنلندا تنتظر جولة إعادة لحسم سباق الرئاسة

فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في فنلندا
29 يناير 2024 00:31

تجري فنلندا جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بعدما فشل كل المرشحين في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت الأحد. 
بعد 12 عاماً من قيادة الرئيس ساولي نينيستو لفنلندا، ستنخب البلاد رئيسا جديدا في جولة إعادة من المقرر إجراؤها يوم 11 فبراير المقبل بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من أصوات الناخبين. 
بعد عمليات فرز الأصوات المبكرة، يتقدم رئيس الوزراء السابق المحافظ ألكسندر ستوب بنسبة تبلغ 28.3% من الأصوات، في حين حصل وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو من حزب الخضر على 25.8% من الأصوات. 
وتأخر رئيس البرلمان يوسي هالا اهو ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق أولي رين كثيراً بحصول كل منهما على 16% من أصوات الناخبين. 
يذكر أن الجولة الأولى تنافس فيها تسعة مرشحين لخلافة نينيستو، الذي لا يُسمح له بالترشح لفترة أخرى بعدما تولى رئاسة البلاد لفترتين كل منهما ستة أعوام. ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في الأول من مارس المقبل.

أخبار ذات صلة
تأهل مرشحين للجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية في فنلندا
المصادقة على ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية
المصدر: وكالات
فنلندا
انتخابات رئاسية
الدور الثاني
آخر الأخبار
51 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال 2023
علوم الدار
51 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال 2023
اليوم 15:41
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
علوم الدار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
اليوم 15:23
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©