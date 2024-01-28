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أوكرانيا تعلن صد عشرات الهجمات في اتجاهات عدة

آثار قصف في أوكرانيا
29 يناير 2024 00:58

أعلنت أوكرانيا أنها صدت 49 هجوما في ستة اتجاهات وسبعة هجمات إضافية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو خلال يوم الأحد. 
جاء هذا الإعلان من جانب هيئة الأركان العامة الأوكرانية على موقع «فيسبوك» في السادسة مساء، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم). 
وأفادت الهيئة بأنه بشكل إجمالي، وقع 61 اشتباكا على الجبهة الأحد. وأشارت إلى أن موقف العمليات في شرق وجنوب البلاد لا يزال صعبا. 
وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت ستة صواريخ وضربتين جويتين، فضلا عن 51 هجوما من عدة أنظمة لإطلاق الصواريخ على مواقع لقوات الدفاع. 
وقالت إن الهجمات أسفرت عن خسائر. 

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المصدر: د ب أ
أوكرانيا
هجمات
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