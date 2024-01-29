زعيم كوريا الشمالية أشرف على اختبار إطلاق صواريخ كروز من غواصة

ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن صاروخين من طراز بولهواسال-3-31 "حلّقا في السماء فوق بحر الشرق ليضربا الجزيرة المستهدفة" الأحد، مضيفة أن كيم "وجّه" عملية الإطلاق.

وصاروخ بولهواسال-3-31 هو جيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية التي قالت بيونج يانج إنها اختبرتها للمرة الأولى الأربعاء، حيث أطلقت صواريخ عدة منها باتجاه البحر الأصفر.

وأضافت الوكالة أن اختبار الغواصة الأحد "لم يكن له أي تأثير على أمن دولة مجاورة ولا علاقة له بالوضع الإقليمي"، مشيرة إلى أن كيم "أعرب عن ارتياحه الكبير" لعملية الإطلاق.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي الأحد أنه رصد إطلاق صواريخ كروز قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية.



وتتميز صواريخ كروز بالدفع النفاث والتحليق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية الأكثر تطوراً، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.



