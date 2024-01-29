قتلى بتحطم طائرة في البرازيل

لقي سبعة أشخاص حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل حسبما ذكرت السلطات.

وسقطت الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت كامبيناس في ساو باولو، حوالي الساعة 10,30 (13,30 ت غ) في مدينة إيتابيفا، حسبما قال مسؤولو الإطفاء في ميناس جيرايس لوكالة فرانس برس.

وأوضحوا أن سبعة أشخاص كانوا في الطائرة "عثِر عليهم ميتين".

وتظهر صور التقطها سكان محليون حطام الطائرة بعيد سقوطها على تلة مغطاة بالعشب والأشجار، وتم تداولها على وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام البرازيلية.

وهطلت أمطار غزيرة في الصباح على المنطقة التي وقعت فيها المأساة.

ولا يزال خبراء من الشرطة المدنية بالولاية، إضافة إلى أفراد من مركز التحقيق والوقاية في حوادث الطيران، يعملون في الموقع لتحديد أسباب الحادث.



