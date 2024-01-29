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روسيا تحبط هجوماً على ثالث أكبر مصفاة للنفط

إسقاط طائرة مسيرة حاولت مهاجمة مصفاة النفط "سلافنفط-يانوس"
29 يناير 2024 16:48

أعلن ميخائيل يفرايف حاكم مقاطعة ياروسلافل في وسط روسيا، عن محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط «سلافنفط-يانوس» في ضواحي مدينة ياروسلافل، بطائرة مسيرة اليوم الاثنين. 
ونقلت قناة «آر تي عربية» عن يفرايف ما أورده اليوم عبر تطبيق «تلغرام»: «أحبط نظام الحرب الإلكترونية الخاص بمصفاة النفط سلافنفط-يانوس هجوماً بطائرة من دون طيار». 
وأكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق، مضيفاً أن وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة تعمل حالياً في الموقع. 
تعالج مصفاة «سلافنفط-يانوس» ما متوسطه 15 مليون طن من النفط سنوياً. في عام 2022، احتلت المصفاة المركز الثالث من حيث حجم تكرير النفط في روسيا. ومن منتجات المصفاة بنزين السيارات ووقود الديزل وكيروسين الطائرات. 

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