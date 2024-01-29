مزارعو ألمانيا يحاصرون موانئ ضمن احتجاجات متواصلة

أغلق مزارعون في ألمانيا، اليوم الاثنين، الطرقات المؤدية إلى عدّة موانئ، بينها ميناء هامبورغ (شمال)، ضمن مظاهرات المستمرة منذ أسابيع احتجاجاً على إلغاء إعفاءات ضريبية كانوا يستفيدون منها، وذلك في إطار موجة من الاحتجاجات يخوضها المزارعون في جميع أنحاء أوروبا.

وحذرت الشرطة في هامبورغ، على منصة "إكس"، من أنّ "اضطرابات مرورية كبيرة تحدث في منطقة ميناء هامبورغ"، الأكبر في ألمانيا، ما تسبّب في عرقلة جزء كبير من "حركة مرور الشاحنات".

كذلك، تسببت طوابير من مئات الجرارات في اضطراب حركة المرور في جميع أنحاء وسط مدينة هامبورغ، بينما نُظّمت تظاهرة للمزارعين أمام محطة القطار، حسبما أفادت السلطات.

وتعطّل العمل في موانئ ألمانية أخرى. ففي ولاية ساكسونيا السفلى (شمال)، منع مزارعون في حوالى 40 جراراً الوصول إلى أحد موانئ الحاويات قرب مدينة "فيلهلمسهافن"، وفقاً للشرطة.

كذلك، أدّى "تجمّع" للمزارعين على طريق رئيسي قرب مرفأ "بريمرهافن" (شمال)، إلى "تباطؤ كبير" في حركة المرور.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار حركة تعبئة واسعة النطاق للمزارعين الألمان الذين يعارضون، منذ عدّة أسابيع، إصلاح الضرائب على الديزل الزراعي، والذي ينصّ على إلغاء الإعفاء الذي استفاد منه المزارعون، بحلول العام 2026.

تأتي هذه الاحتجاجات في فترة مفاوضات بين النقابات والحكومة، وبينما امتدّ الحراك إلى دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبولندا ورومانيا وبلجيكا.

وتستهدف هذه التحرّكات خصوصاً الالتزامات البيئية الأوروبية المتزايدة المفروضة على القطاع، والزيادة في تكاليف الإنتاج، والعبء الإداري الذي يقع على عاتق المزارع.

وفي فرنسا، يستعد الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين، الذي يمثّل معظم العاملين في المهنة، والمزارعون الشباب في محيط منطقة العاصمة باريس وفي الشمال، اليوم الاثنين، لفرض حصار على العاصمة اعتباراً من الساعة 14,00 (13,00 ت غ) "لأجل غير مسمى".