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المصادقة على ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
29 يناير 2024 18:58

صادقت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، على ترشح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل.
وقالت اللجنة الانتخابية المركزية على تطبيق تلغرام "سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس".
أعلن الرئيس الروسي الحالي، البالغ 71 عاما، رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية، يتعين على المرشح أولًا جمع 100 ألف توقيع من الناخبين قبل 31 يناير وتقديم اللائحة إلى هذه الهيئة، والتي يعود إليها قرار الموافقة على الترشيحات أو رفضها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس 2024.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
انتخابات رئاسية
الترشح
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