إيطاليا تعلن خطة تنمية بمليارات الدولارات في أفريقيا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، أن بلادها ستطلق خطة تنموية في أفريقيا ستبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو (5.95 مليار دولار أميركي) بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار.

جاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة مع قادة دول القارة الأفريقية حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية إلى الصحة والتعليم، والتي قالت ميلوني، إنها ستكون مفيدة للطرفين.

وأعلنت ميلوني لإطلاق هذه الخطة التنموية مقابل تعزيز التعاون على صعيد الهجرة.وتتمثّل القضية الأساسية في هذا المؤتمر، في الكشف عن «خطّة ماتي، التي سُمّيت على اسم إنريكو ماتي مؤسس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني»، الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الأفريقية، من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية.

وتعهّدت إيطاليا التي ترأس هذه السنة مجموعة الدول السبع الصناعية، بجعل تنمية أفريقيا موضوعاً رئيسياً خلال فترة رئاستها، وذلك جزئياً لتوسيع نفوذها في القارة.

ويحضر قمة إيطاليا-أفريقيا، ممثلون عن أكثر من 25 دولة، إلى جانب ممثلين عن وكالات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي.

ومن أبرز المسؤولين الأفارقة الذين أُعلن عن حضورهم، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الرئيس التونسي قيس سعيّد، والسنغالي ماكي سال، إضافة إلى رؤساء جزر القمر وجمهورية الكونغو وإيريتريا وغانا وكينيا وموريتانيا والموزامبيق وزامبيا. وأرسلت دول أخرى، مثل الجزائر وتشاد ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزراء.

كذلك، يحضر القمة رؤساء المؤسسات الأوروبية، بينهم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان روبيرتا ميتسولا.

وتأمل روما في إشراك جميع هؤلاء المسؤولين في تنفيذ خطّتها التي تغطّي محاور متنوّعة في إطار التنمية، مثل التعليم والأنظمة الصحية والمياه.