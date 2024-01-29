«البنتاغون» تتعهد باتخاذ «الإجراءات الضرورية» بعد مقتل جنود أميركيين

تعهدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأميركية بعد مقتل جنود إثر هجوم على قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من الحدود الأردنية السورية.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستتخذ «كل الإجراءات الضرورية»، معبراً عن غضبه وأسفه على تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة أمس الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.وقال أوستن، في مقر «البنتاغون»: «دعوني أبدأ بالتعبير عن غضبي وأسفي على مقتل ثلاثة جنود أميركيين شجعان وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا».

وأضاف «لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأميركية، وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وعن قواتنا».