الملك تشارلز يغادر المستشفى بعد الخضوع لجراحة

خرج الملك تشارلز الثالث من المستشفى في لندن حيث كان يُعالَج، من أجل جراحة في البروستات، على أن يتابع فترة نقاهة سيعلّق خلالها إطلالاته العلنية.

وقد غادر الملك تشارلز الثالث، مرتدياً بزة فوقها معطف أسود، المستشفى أمام عدسات الصحافيين قبل أن يستقل السيارة مع زوجته كاميلا.

وقال قصر "باكنغهام"، في بيان، إن الملك، البالغ 75 عاما، أعاد جدولة الكثير من ارتباطاته المقبلة للسماح بفترة نقاهة "على انفراد".

وأضاف القصر "يود جلالة الملك أن يشكر الفريق الطبي وكل من رافق زيارته للمستشفى، ويعرب عن امتنانه للرسائل اللطيفة التي تلقاها في الأيام الأخيرة".

وكانت الأميرة كيت، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام، قد غادرت، في وقت سابق اليوم، المستشفى في لندن حيث كانت تُعالَج منذ 16 يناير الجاري إثر خضوعها لعملية جراحية في البطن، على ما أعلن قصر «كنسينغتون» اليوم الاثنين.

واكتفت دوائر القصر الملكي بالإشارة إلى أن كيت ليست مصابة بالسرطان.

وكان القصر الملكي لفت إلى أن الأميرة كيت ستبقى في المستشفى بين 10 و14 يوماً.

وستمضي كيت فترة النقاهة في دارتها في "وندسور"، حيث انتقل أمير وأميرة ويلز في عام 2022 مع أطفالهما الثلاثة، جورج (10 سنوات)، وشارلوت (8 سنوات)، ولويس (5 سنوات)، للابتعاد عن صخب لندن.

خلال هذه الفترة، التي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية مارس المقبل على الأقل، لن تشارك الأميرة بأي التزامات رسمية.