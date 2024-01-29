«الناتو» يضغط لمواصلة الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الاثنين، محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ الذي يزور واشنطن للضغط من أجل مواصلة الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات منذ بدء الأزمة الحالية قبل نحو عامين، لكن نوابا من الحزب الجمهوري يبدون تردّداً متزايداً إزاء مواصلة هذا الدعم لكييف.

والتقى ستولتنبرغ وأوستن الذي قاد الجهود من أجل الدعم العسكري الدولي لكييف، في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في حضور كبير ضباط الجيش الأميركي الجنرال تشارلز براون ومسؤولين آخرين.

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدات إضافية بقيمة 61 مليار دولار أميركي لأوكرانيا.

لكن المحادثات متعثّرة، إذ يشترط نواب جمهوريون على الإدارة إجراء تعديلات كبرى على مستوى ضبط الهجرة والحدود للمصادقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ، في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية في اليوم السابق، إن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في الكونغرس «صفقة جيدة»، لافتاً إلى أن الدعم الأميركي لأوكرانيا هو مجرّد جزء من ميزانية «البنتاغون».

وشدّد ستولتنبرغ على أن الدعم الأميركي لأوكرانيا يساعد أيضاً العمّال الأميركيين؛ لأن الأموال تستخدم لشراء أسلحة تصنّع في الولايات المتحدة.

ويلتقي ستولتنبرغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وكذلك مستشار الأمن القومي جايك ساليفان.

ومن المقرّر أن يلتقي، غداً الثلاثاء، نوابا جمهوريين وديمقراطيين منخرطين في النقاشات الدائرة حول دعم أوكرانيا.