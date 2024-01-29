مزارعون فرنسيون يحاصرون العاصمة باريس

بدأ مزارعون فرنسيون في إغلاق طرق سريعة وفرض حصار على العاصمة باريس، اليوم الاثنين، في أحدث مرحلة من احتجاجاتهم المستمرة منذ أسبوع للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. واضطرت الشرطة إلى حشد قواتها، ومركبات مدرعة لمنع إغلاق العاصمة ومطارين في باريس، وكذلك أحد أكبر أسواق المواد الغذائية.

كما أغلق المزارعون طرق سريعة مهمة أخرى في أجزاء أخرى من البلاد. وكان من بين الشعارات التي دونت على اللافتات «هلاكنا سيعني جوعكم» و«أحب عملي، لكنني أريد أن أتمكن من العيش به».

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموقف مع بعض من أعضاء حكومته اليوم الاثنين.

كان رئيس الوزراء الجديد جابرييل أتال أعلن، يوم الجمعة الماضي، منح المزارعين امتيازات كبيرة بعد أيام من الاحتجاجات، شهدت استخدام الجرارات لإغلاق الطرق.

من ضمن الإجراءات التي أعلنها أتال، التراجع عن الزيادة المقررة على وقود الديزل المخصص لأنشطة الزراعة، ومنح المزارعين المتضررين من العواصف مساعدة طارئة بقيمة 100 مليون يورو (109 مليون دولار أميركي)، وتنظيم تقديم المساعدة للمزارعين الذين يعانون كثافة الإنتاج. كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي تبسيط عدد من القواعد والإجراءات على الفور.

وقال أتال، خلال زيارة لمزرعة بالقرب من الحدود الإسبانية «فرنسا قوة زراعية ودولة تحب مزارعيها». وأضاف «لا نريد أن نعتمد على الآخرين للحصول على غذائنا».

لكن أرنو روسو رئيس «الهيئة» التي تمثل نقابات زراعية محلية، قال في مقابلة صحيفة، إن أتال عالج فقط بعض مطالب النقابة البالغ عددها 122 مطلباً.