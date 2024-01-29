استقالة رئيس وزراء جورجيا

أعلن ايراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، اليوم الاثنين، استقالته من الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الخريف المقبل.

يتولى غاريباشفيلي منصبه منذ فبراير 2021.وقال غاريباشفيلي، في خطاب متلفز «اليوم، سأغادر منصبي كرئيس للوزراء».

وأوضح المسؤول، الذي سبق له أن ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2015، أنه سيصبح في الأول من فبراير رئيسا «للحلم الجورجي» الحزب الحاكم.

وقال غاريباشفيلي (41 عاما)، في كلمته، إن «الحلم الجورجي يجب أن يستعد لتحقيق فوز مقنع في الانتخابات التشريعية في أكتوبر».

وفقا لقناة «إيميدي» التلفزيونية، سيتم استبدال غاريباشفيلي بالزعيم الحالي للحلم الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه (45 عاما).

تسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، لكن بروكسل تطالب تبليسي بإصلاحات قضائية وانتخابية أولا.