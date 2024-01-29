مركز جمعة الماجد يشارك في معرض جامعة قطر للكتاب

دبي (الاتحاد)

يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في فعاليات معرض جامعة قطر للكتاب، الذي تنظمه دار نشر جامعة قطر، بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية في مقرِّها بالدوحة، وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى الأول من شهر فبراير المقبل.

تُعَدُّ هذه المشاركة تلبيةً للدعوة التي تلقَّاها المركز من قبل دار نشر جامعة قطر، وبمثابة فرصة كبيرة يلتقي فيها المركز بجمهوره في دولة قطر من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات، كما تسهم هذه المشاركة في التعريف بالمركز وإصداراته المتميزة، ودوره في مجال حفظ المخطوطات، وتوفير المصادر والمراجع، وخصوصاً النادرة منها.

وقد افتتحت المعرض الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا التي قالت: «إن تنظيم هذا المعرض يشكل جزءاً مُهِمّاً من رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، حيث يأتي تنظيم الحدث رغبة من الجهتين: وزارة الثقافة وجامعة قطر، في دعم التعليم، ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع بكل السبل المتاحة».

تشهد هذه الدورة مشاركة (29) من دُور النشر والمراكز القطرية، منها: وزارة الأوقاف، وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، ودار الوثائق القطرية، ودار كتارا للنشر، ودار روزا للنشر، ودار نبجه، بالإضافة إلى مشاركة (8) من الجامعات ومراكز البحوث والنشر العربية من دول المغرب والإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عُمان.