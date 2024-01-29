وصول 753 مهاجراً «غير قانوني» إلى السواحل الإسبانية

مدريد (الاتحاد)

وصل 753 مهاجراً «غير قانوني» إلى السواحل الإسبانية، فيما توفي 5 آخرون لدى محاولة الوصول خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي أمس.

وذكر التلفزيون أن قوات خفر السواحل الإسبانية أنقذت 600 مهاجر على متن سبعة قوارب أمس الأول بعدما أنقذت 153 آخرين على متن ثلاثة قوارب منذ بدء عطلة نهاية الأسبوع الماضي وكلها أمام سواحل أرخبيل «جزر الكناري» في المحيط الأطلسي.

وأشار إلى وفاة خمسة مهاجرين منذ الجمعة الماضي ودفنوا في مقابر جزر الأرخبيل الإسباني مبيناً أن ثلاثة منهم توفوا خلال الرحلة فيما توفي اثنان فور وصولهما إلى الأراضي الإسبانية. وكانت منظمة «كاميناندو فرونتيراس» الإسبانية قد ذكرت في تقريرها السنوي «مراقبة الحق في الحياة 2023» أن 6618 شخصاً لقوا حتفهم في محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية في عام 2023 بمتوسط 18 حالة وفاة يومياً.