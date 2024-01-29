الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وصول 753 مهاجراً «غير قانوني» إلى السواحل الإسبانية

أرشيفية
30 يناير 2024 01:07

مدريد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كشف المتسبب في قرار تشافي بالرحيل!
مسؤول هولندي كبير يشيد بدور الهجرة في بلاده

وصل 753 مهاجراً «غير قانوني» إلى السواحل الإسبانية، فيما توفي 5 آخرون لدى محاولة الوصول خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما أعلن التلفزيون الإسباني الرسمي أمس. 
وذكر التلفزيون أن قوات خفر السواحل الإسبانية أنقذت 600 مهاجر على متن سبعة قوارب أمس الأول بعدما أنقذت 153 آخرين على متن ثلاثة قوارب منذ بدء عطلة نهاية الأسبوع الماضي وكلها أمام سواحل أرخبيل «جزر الكناري» في المحيط الأطلسي. 
وأشار إلى وفاة خمسة مهاجرين منذ الجمعة الماضي ودفنوا في مقابر جزر الأرخبيل الإسباني مبيناً أن ثلاثة منهم توفوا خلال الرحلة فيما توفي اثنان فور وصولهما إلى الأراضي الإسبانية. وكانت منظمة «كاميناندو فرونتيراس» الإسبانية قد ذكرت في تقريرها السنوي «مراقبة الحق في الحياة 2023» أن 6618 شخصاً لقوا حتفهم في محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية في عام 2023 بمتوسط 18 حالة وفاة يومياً.

السواحل الإسبانية
الدوري الإسباني
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
إسبانيا
آخر الأخبار
"دبي الصحية" تستعرض نظامها الصحي الأكاديمي خلال معرض "الصحة العربي 2024"
علوم الدار
"دبي الصحية" تستعرض نظامها الصحي الأكاديمي خلال معرض "الصحة العربي 2024"
اليوم 15:51
51 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال 2023
علوم الدار
51 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال 2023
اليوم 15:41
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
علوم الدار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
اليوم 15:23
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©