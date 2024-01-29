توقعات بحسم الانتخابات التمهيدية للجمهوريين سريعاً

دينا محمود (واشنطن، لندن)

في وقت لم تُحسم فيه المنافسة بين المرشحين الجمهوريين الراغبين في خوض السباق الرئاسي المقبل في الولايات المتحدة سوى في اثنتين فقط من جولات الانتخابات التمهيدية، يرجح خبراء ومحللون في واشنطن أن يكون بوسع الرئيس السابق دونالد ترامب انتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري خلال أقل من شهرين، دون انتظار نهاية هذه الجولات، بحلول منتصف العام الجاري.

فبحسب الخبراء، تفيد المؤشرات الحالية في أوساط الجمهوريين بأن ترامب يسير، على ما يبدو، على درب ربما يفضي لجعل الانتخابات التمهيدية الحالية الأقصر في التاريخ السياسي الحديث للولايات المتحدة، بما قد يريح الرئيس السابق من عناء الانتظار إلى شهر يونيو المقبل، الذي تُجرى في مطلعه، آخر جولتيْ انتخابات داخلية، في ولايتيْ نيوجيرسي ونيومكسيكو.

ومن بين هذه المؤشرات نتائج المنافسة التي جرت بين المرشحين الجمهوريين في ولايتيْ آيوا ونيوهامشير على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وأسفرت عن تفوق ترامب على خصميْه نيكي هايلي ورون ديسانتيس في الولاية الأولى، وعن فوزه على هايلي وحدها في الثانية، بعدما أعلن ديسانتيس، حاكم فلوريدا، انسحابه من المعترك الانتخابي، ودعمه للرئيس الجمهوري السابق.

ويؤكد الخبراء أن انسحاب ديسانتيس في حد ذاته، يعزز من حظوظ ترامب، الذي يحتاج إلى الفوز بأصوات 1215 من المندوبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية التي تستمر عادة 6 أشهر، وهو ما يمكن أن يحدث في 12 مارس المقبل، عند إجراء ما يُعرف بانتخابات «الثلاثاء الكبير»، التي تشمل أكثر من 12 ولاية، يمثلها قرابة 900 مندوب جمهوري.

وفي حين يعتبر محللون أن خروج حاكم فلوريدا من السباق يشير إلى أنه لم يعد هناك منافس جمهوري جدي يواجه ترامب أو يستطيع انتزاع بطاقة الترشح منه، وتفيد نتائج استطلاعات الرأي في الولايات التي لا يزال سيُجرى فيها التنافس بينه وبين غريمته الأبرز هايلي، إلى تقدم واضح للرئيس الجمهوري السابق.

ويعتبر الخبراء، في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية على موقعها الإلكتروني، أن استمرار نيكي هايلي، في السباق، ربما لن يقود إلا إلى تأخير الإعلان عن حصول ترامب على بطاقة الترشح الجمهورية، للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ويقولون إنه على الرغم من أن المنافسة ربما لم تنتهِ حتى الآن حسابياً بين الغريميْن الجمهورييْن، ولكنها قد تكون حُسِمَت تقريباً سياسياً، ما يعني أنه لن يكون بمقدور نيكي هايلي، التي كانت من قبل مندوبة لبلادها في الأمم المتحدة، مواصلة خوض السباق الجمهوري الداخلي، في الفترة التالية لانتخابات «الثلاثاء الكبير».

ويستبعد الخبراء في الوقت نفسه أن تؤدي المصاعب القضائية التي تواجه ترامب، وخاصة اتهامه في قضية اقتحام مقر الكابيتول بعد انتخابات عام 2020 الرئاسية، إلى صدور أحكام بالإدانة بحقه خلال فترة الانتخابات التمهيدية.