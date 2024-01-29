أوكرانيا تحذر من انخفاض المساعدات الأميركية

برلين (وكالات)

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، من أن انخفاض المساعدات الأميركية المقدمة إلى كييف يبعث رسالة سيئة، في وقت يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن حصاراً جمهورياً يمنعه من تقديم مزيد من الدعم.

ومع احتمال تراجع المساعدات الأميركية، حض زيلينسكي ألمانيا على أن ترمي بثقلها الاقتصادي لحشد الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم مزيد من الدعم لكييف.

وقال الرئيس الأوكراني لإذاعة «آيه آر دي» الألمانية، إن نقص الدعم المقدم من الولايات المتحدة يبعث إشارة سيئة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يأمل في أن تؤدي برلين دوراً أكبر في حال تراجع المساعدات الأميركية، أجاب زيلينسكي «يمكن لألمانيا أن تتمكن من حشد دول الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً «الكثير من الدول لديها علاقات اقتصادية مهمة مع ألمانيا واقتصادها يعتمد على قرارات ألمانيا؛ لأن ألمانيا تتمتع باقتصاد قوي».

وفي مقابلة منفصلة الأربعاء الماضي، حض المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأوروبية على زيادة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، مثيراً احتمال توقف المساعدات المقدمة من المساهم الأكبر الولايات المتحدة.

وقال شولتس لصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية «يجب على أوروبا أن تفعل المزيد لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها»، مضيفاً أن المساهمات التي خصصتها الدول الأوروبية لعام 2024 «ليست كبيرة بما يكفي».

وجعل بايدن من دعم أوكرانيا أولوية، لكن المشرّعين الجمهوريين قادوا حملة لوقف هذه الجهود، رافضين إقرار مساعدات جديدة في الميزانية ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على اتخاذ إجراءات شاملة وصارمة ضد الهجرة غير الشرعية على الحدود مع المكسيك.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تضع بايدن مجدداً في مواجهة دونالد ترامب، حذر زيلينسكي من أن عودة الرئيس الجمهوري السابق إلى البيت الأبيض ستؤدي على الأرجح إلى «سياسة مختلفة» بشأن الأزمة.

ميدانياً، أحبطت الدفاعات الجوية الروسية هجوماً بطائرة مسيرة أمس، على مصفاة سلافنفت-يانوس بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو، حسبما قال ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل.

وأضاف أن الواقعة لم تسفر عن نشوب حريق أو وقوع إصابات في المصفاة التي تبعد نحو 250 كيلومتراً عن العاصمة موسكو. وكتب يفراييف عن الواقعة التي حدثت في ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا قياساً بإنتاج 2022 «أجهزة إنفاذ القانون والوحدات الخاصة تعمل في مكان الواقعة، ولم تحدث إصابات ولا حرائق».

وجاءت محاولة الهجوم في أعقاب سلسلة من هجمات مماثلة بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، وأدى بعضها إلى تعطيل إنتاج الوقود.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أطقم مدفعية تابعة لوحدات المظليين الروس دمرت مستودعاً ميدانياً يحتوي على ذخيرة و3 مدافع هاون تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

وقالت الوزارة «اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة للمظليين الروس أثناء الاستطلاع، مستودعاً ميدانياً يحتوي على ذخيرة و3 مدافع هاون للقوات المسلحة الأوكرانية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل إحداثيات أهداف القوات الأوكرانية إلى طاقم المدفعية لتدميرها.