وفد أممي يزور شمال قطاع غزة

غزة (وكالات)

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على طلب الولايات المتحدة، إرسال وفد من الأمم المتحدة لزيارة شمال قطاع غزة، لفحص الوضع هناك وتحديد الاحتياجات بهدف السماح للسكان بالعودة إلى الشمال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، إن «هذه الموافقة مقرونة بـ3 شروط، أولها حدده وزير الدفاع يوآف غالانت ويقضي بأن يقوم الوفد بزيارة المستوطنات المحيطة بالقطاع قبل دخول شمال قطاع غزة، أما الشرط الثاني فهو توضيح إسرائيلي بأن الموافقة على الجولة لا تهدف إلى إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة، والشرط الثالث هو أن يشارك مسؤول أميركي بجولة الوفد الأممي».

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه «من المفترض أن يتم تنسيق زيارة وفد الأمم المتحدة إلى شمال قطاع غزة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور فانسلاند»، التي قالت إنه «لا تزال هناك مسألة لم يتم حلها: أي قوة ستؤمن وفد الأمم المتحدة، هل الجيش الإسرائيلي أم قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة».

وأضاف: «لا شك أن الزيارة ستتطلب تنسيقاً حساساً للغاية مع الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تعرض أعضاء الوفد للأذى».

يذكر أن مئات الآلاف من الفلسطينيين، قد نزحوا من شمال غزة إلى مناطق الوسط والجنوب مع بدء العملية البرية الإسرائيلية.