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مقتل قيادات من حركة «الشباب» وسط الصومال

جنود صوماليون (أرشيفية)
30 يناير 2024 01:07

مقديشو (وكالات) 

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الجيش الصومالي يحرر مواقع عديدة وسط البلاد

أفادت وسائل إعلام صومالية، أمس، بمقتل قيادات وعناصر من حركة «الشباب» في غارة جوية جنوب وسط البلاد. 
وقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية بينهم قيادات، في غارة جوية بمدينة بوق -أقبلي في محافظة هيران، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس.
وأشارت الوكالة إلى أن «الغارة الجوية، التي نفذتها للمرة الثانية القوات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، استهدفت مركبتين تقلان قيادات مطلوبة وعناصر من «الشباب» في مدينة بوق -أقبلي». 
وتضاعفت خلال الساعات الماضية الغارات الجوية التي تستهدف ميليشيات الشباب ما أسفر عن مقتل قيادات وعناصر إرهابية، حسب الوكالة. 
في غضون ذلك، أسفرت عملية عسكرية مشتركة للجيش الصومالي والشركاء الدوليين عن مقتل عناصر من حركة الشباب بمحافظة مدغ.
واستهدفت العملية المشتركة التي جرت صباح أمس، سيارة مفخخة أعدتها العناصر الإرهابية في منطقة «جيح جيح» في محافظة مدغ.
وأكد ضباط في الجيش الوطني لوسائل إعلام محلية مقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت في المنطقة.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
حركة الشباب
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