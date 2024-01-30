كوريا الشمالية تطلق عدداً من صواريخ كروز

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء عدداً من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي في أحدث حلقة من اختبارات الأسلحة التي تجريها بيونج يانج هذا العام.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن سيول "رصدت صواريخ كروز عدة غير محددة أطلقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ الاثنين)".





والأربعاء أطلقت بيونج يانج أيضاً صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر قائلة، إن الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات. كما أجرت اختباراً آخر الأحد وفقاً لسيول.