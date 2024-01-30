تونس تمدد حالة الطوارئ 11 شهراً

تونس (وكالات)

ذكرت الجريدة الرسمية في تونس أمس أن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ، القائمة منذ فترة طويلة، 11 شهراً إضافياً حتى 31 ديسمبر 2024.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي.

ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح حظر إضرابات واجتماعات من شأنها «التسبب في الفوضى» أو اتخاذ إجراءات «لضمان مراقبة الصحافة».

وفي 25 يوليو عام 2021 أعلن الرئيس التونسي تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوماً وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بناء على الفصل الـ 80 من الدستور الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة «خطر داهم مهدد لكيان الوطن».

ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة، منذ فبراير من العام الماضي، طالت قيادات من الصف الأول في حزب النهضة ورجال أعمال وناشطين سياسيين.