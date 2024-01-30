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الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 500 مليون دولار

فولكر تورك
31 يناير 2024 01:07

جنيف (وكالات) 

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طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس بـ500 مليون دولار لتمويل أنشطتها هذا العام، في حين أنها لم تتلق سوى ما يزيد قليلاً على نصف الأموال التي طلبتها في عام 2023.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام الدبلوماسيين في جنيف «أطلق اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار لمعالجة بعض أكبر تحديات حقوق الإنسان التي نواجهها اليوم والتي سنواجهها في المستقبل».
وأضاف «نعيش في فترة انقسامات عميقة، تتزايد النزاعات في أجزاء كثيرة من العالم، وكان آخرها في الشرق الأوسط، تترك هذه الحروب ندوباً عميقة ما يؤدي إلى تأجيج مظالم ستلحق ضرراً كبيراً في مستقبل أمم بكاملها، من دون أن تتحقق العدالة».
العام الماضي، حصلت المفوضية التي تشغّل 1962 موظفًا في 91 دولة، على 283.2 مليون دولار من أصل 452 مليون طالبت بها.

الأمم المتحدة
مفوضية حقوق الإنسان
فولكر تورك
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