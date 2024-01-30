باكستان تعلن إحباط 3 هجمات إرهابية وقتل 6 مسلحين

إسلام آباد (الاتحاد)

أعلنت السلطات الباكستانية، أمس، أن قوات الأمن أحبطت 3 هجمات منسقة شنها مسلحون باستخدام صواريخ وأسلحة متطورة وقتلت 6 منهم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وقال وزير الإعلام المؤقت في بلوشستان يان أشاكزاي في بيان، إن «ستة مسلحين قتلوا بعد أن أحبطت قوات الأمن ثلاث هجمات في بلدة (ماخ) بالإقليم في وقت متأخر من مساء أمس الأول».

وبحسب الشرطة، فقد أطلق مسلحون ما لا يقل عن 15 صاروخاً من المنطقة الجبلية المجاورة لبلدة «باخ» سقطت وانفجرت في مناطق مختلفة من البلدة، ثم شنوا هجوماً على معسكر لقوات الأمن بالقرب من السجن المركزي بالبلدة، كما اقتحموا محطة السكة الحديد». ولم يتم تأكيد وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن أو المدنيين رغم استمرار تبادل إطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تعمل فيه القوات الباكستانية لتعزيز الأمن، خاصة في إقليمي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا» شمالي البلاد تمهيداً للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير المقبل.