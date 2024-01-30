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مقتل عناصر من «الشباب» غرب مقديشو

جنود صوماليون في محافظة هيران (أرشيفية)
31 يناير 2024 01:07

مقديشو (الاتحاد) 

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أفادت تقارير واردة من مدينة «بيدوا» عاصمة إقليم باي والمقر المؤقت لولاية جنوب الغرب بوقوع اشتباكات ضارية بين القوات التابعة للولاية ومقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية على مشارف المدينة. وجاءت الاشتباكات بعد شن المقاتلين هجوماً على قاعدة تضم القوات الإقليمية بالقرب من مدينة بيدوا ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر الحركة وفق بيان صادر عن الولاية. وتقع مدينة بيدوا عاصمة إقليم باي على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب غرب مقديشو.
وأمس الأول، أفادت وسائل إعلام صومالية،  بمقتل قيادات وعناصر من حركة «الشباب» في غارة جوية جنوب وسط البلاد. 
وقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية بينهم قيادات، في غارة جوية بمدينة بوق -أقبلي في محافظة هيران، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا».
وأشارت الوكالة إلى أن «الغارة الجوية، التي نفذتها للمرة الثانية القوات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، استهدفت مركبتين تقلان قيادات مطلوبة وعناصر من «الشباب» في مدينة بوق -أقبلي». 

مقديشو
حركة الشباب الإرهابية
الصومال
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