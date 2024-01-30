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مجلس الأمن: الوضع الإنساني في غزة خطير

آلاف الفلسطينيين ينزحون من خان يونس إلى رفح (رويترز)
31 يناير 2024 01:07

نيويورك (الاتحاد) 

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أبدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، قلقه بشأن «الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع» في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة سيجريد كاج.
وجاء بيان المجلس المؤلف من 15 عضواً بعد أن رفعت كاج تقريراً إلى المجلس خلف أبواب مغلقة للمرة الأولى منذ تعيينها قبل نحو شهر. وأعرب مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» عن أسفه «لعدم القدرة على إيصال الغذاء والماء والمساعدات الطبية إلى القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً».
وأوضح «أوتشا» أنه لاحظ منذ النصف الأول من يناير الجاري «تراجعاً في الوصول إلى مناطق في شمال ووسط قطاع غزة»، لتوزيع المساعدات الإنسانية، ويعود ذلك جزئياً إلى «التأخير الكبير للقوافل عند نقاط العبور».

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