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وزير الخارجية البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطينية يساعد في إنهاء الصراع

ديفيد كاميرون
31 يناير 2024 01:09

لندن (الاتحاد) 

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شددت الحكومة البريطانية، أمس، على أن موقفها بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط لم يتغير، بعدما أشار وزير الخارجية ديفيد كاميرون إلى أن المملكة المتحدة قد تعترف قريباً بدولة فلسطينية.
وأكد كاميرون خلال حفلة استقبال للسفراء العرب في البرلمان البريطاني، أمس الأول، على ضرورة منح «الشعب الفلسطيني أفقاً سياسياً»، وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة.
وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيساعد في جعل حل الدولتين الذي يرفضه حالياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «عملية لا رجعة فيها».
وأضاف: «علينا أن نبدأ تحديد الشكل الذي ستبدو عليه دولة فلسطينية، وما هي مكوناتها، وكيف ستجري الأمور فيها». ومضى قائلاً: «بينما يحدث ذلك، سندرس مع حلفائنا مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، وقد يكون ذلك أحد الأمور التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها».
واعتبر السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط أن تصريحات كاميرون لحظة «مهمة».

الحكومة البريطانية
بريطانيا
حل الدولتين
إسرائيل
فلسطين
ديفيد كاميرون
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