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«الصحة الفلسطينية» تحذر من الانتشار الكبير والسريع للأوبئة في غزة

عائلة فلسطينية تنزح من خان يونس نحو رفح (رويترز)
31 يناير 2024 01:07

رام الله (وكالات)

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حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة والانتشار الكبير والسريع للأوبئة، واصفة الأوضاع الصحية بـ«الكارثية» نتيجة النقص الحاد في الكادر الصحي والمعدات والأدوية وفي النقاط الصحية المتوافرة لمراكز الإيواء. 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس، عن الكيلة قولها «يوجد في القطاع 36 مستشفى، 14 منها تعمل بشكل جزئي، تسعة في الجنوب وخمسة في الشمال»، مشيرة إلى أن العمل بشكل جزئي لا يكفي لسد الاحتياجات الصحية في القطاع، وأن العيادات الخاصة بالرعاية الصحية الأولية أغلبيتها لا تعمل. 
وحذرت الكيلة من التفشي الكبير للأوبئة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة الاهتمام بتقديم اللقاحات للأطفال. 
وقالت: «يوجد 325 مركز إيواء، 150 منها تتوافر لديها نقطة صحية واحدة، والمراكز الـ175 المتبقية لا تتوافر لديها نقطة صحية»، مشيرة إلى أن أكثر من 1100 كادر طبي في قطاع غزة سقطوا بين قتيل وجريح. 
وحذرت الكيلة من تأثير تحلل الجثث تحت الأنقاض، ما يشكل كارثة بيئية تساعد على انتشار الأوبئة، ويعود ذلك لعدم توافر المعدات والقوى البشرية القادرة على إخراج الشهداء من تحت الأنقاض. 
وتطرقت الكيلة إلى توقف بعض الدول عن دفع المخصصات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، مشيرة إلى أنه «ستكون له انعكاسات خطيرة، خاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة».

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