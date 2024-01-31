الخميس 1 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مباحثات مصرية أميركية حول جهود إدخال المساعدات إلى غزة

أرشيفية
1 فبراير 2024 01:22

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الصين تجدد دعوتها لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية
تضرر نصف مباني قطاع غزة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، وبحثا الجهود المبذولة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وقال البيان، إن «شكري وساترفيلد، بحثا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المترديّة في قطاع غزة، وحرص المبعوث الأميركي على عرض نتائج الاتصالات والتحركات التي يقوم بها الجانب الأميركي، لدعم إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع».
وطالب شكري الدول المانحة التي علّقت مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالعدول عن قرار تعليق التمويل لتأثيره المباشر على تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وضرورة انتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية للوكالة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية.
وأكد وزير الخارجية المصري، ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري، وفق البيان المصري.

غزة
فلسطين
إسرائيل
مصر
أميركا
قطاع غزة
حرب غزة
آخر الأخبار
عائلات فلسطينية تنزح من خانيونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصين تجدد دعوتها لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية
اليوم 01:23
عضو البرلمان الأوروبي والمرشحة الأولى للانتخابات لعام 2024 كاتارينا بارلي (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. تحركات حزبية لنيل الثقة بالانتخابات الأوروبية
اليوم 01:23
آثار الدمار في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضرر نصف مباني قطاع غزة
اليوم 01:23
أرشيفية
الأخبار العالمية
اتفاق فرنسي بريطاني لوقف الهجرة عبر «المانش»
اليوم 01:23
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
الأخبار العالمية
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©