أوضاع مأساوية في مستشفيات خانيونس بغزة

غزة (الاتحاد)

أكدت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة أن الأوضاع في مستشفيات مدينة خانيونس جنوبي القطاع، «كارثية ومأساوية»، محذرة من وفاة أعداد من الجرحى والمرضى جراء الاستهداف المتكرر وعدم توفر الإمكانيات الطبية ونفاد الطعام. وأشارت المصادر إلى أن «الأمور تزداد سوءاً في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خانيونس».

وتابعت: «الوضع الكارثي في مستشفيات خانيونس ينذر بوفاة العديد من الجرحى والمرضى نتيجة الاستهداف وعدم توفر الإمكانيات الطبية ونفاد الطعام». وطالبت المصادر الطبية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بـ«حماية مستشفيات خانيونس وحماية المتواجدين فيها وتوفير الطعام والاحتياجات الطارئة لهم».

ومنذ 22 يناير الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على خانيونس، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.