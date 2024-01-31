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اتفاق فرنسي بريطاني لوقف الهجرة عبر «المانش»

أرشيفية
1 فبراير 2024 01:23

عواصم (وكالات)

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أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، أن بريطانيا وفرنسا تعتزمان تكثيف جهودهما لوقف عبور قوارب المهاجرين لقناة المانش، بعد أن أظهرت الأرقام أن أكثر من ألف مهاجر عبروا الممر المائي حتى الآن الشهر الماضي.
وأجرى كليفرلي أمس، محادثات في باريس مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان أشاد خلالها الطرفان بما أفضى إليه تعزيز التعاون بين بلديهما العام الماضي من انخفاض بنسبة 36% في عمليات العبور.
لكن أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أظهرت أن أكثر من ألف شخص عبروا من فرنسا إلى بريطانيا حتى الآن خلال يناير، بينهم 276 قاموا بالرحلة المحفوفة بالمخاطر يوم الأحد الماضي فقط.  
وقال كليفرلي «سنتوسع في هذا العمل بشكل أوثق لوقف نموذج العمل الشرير لمهربي البشر»، مضيفاً أن الأرقام الخاصة بشهر يناير «ليست ما يبغي أي منا أن يراه».
لكنه أضاف أن الانخفاض عام 2023 «لا يمكن نسبه إلى الطقس، إذ إنه في الحقيقة إشارة إلى علاقة العمل الممتازة والوثيقة التي تربطنا بفرنسا».

فرنسا
بريطانيا
بحر المانش
الهجرة
مكافحة الهجرة
أزمة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير النظامية
جيمس كليفرلي
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