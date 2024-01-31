باكستان.. مقتل 9 إرهابيين بعمليات أمنية

إسلام آباد (وكالات)

أعلنت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان أمس، أن قوات الأمن قضت على تسعة إرهابيين بينهم ثلاثة انتحاريين، وأصيب ثلاثةٌ آخرون، كما قُتل أربعة من رجال الأمن ومدنيان اثنان، وذلك عندما تصدت قوات الأمن لهجمات إرهابية في منطقتي «ماخ» و«كولبور» في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح البيان أن عدداً من الإرهابيين والانتحاريين هاجموا مصالح أمنية في المنطقتين المذكورتين، وردت عليهم وكالات إنفاذ القانون بشكل فعال، مضيفاً أن الاستجابة الفعالة لوكالات إنفاذ القانون دليل على تصميمها القوي إزاء مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الشرطة الباكستانية أمس إصابة خمسة أشخاص جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية أمس على مكتب لحزب «الشعب» في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضحت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم لجمع الأدلة، ونُقِل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.