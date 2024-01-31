الخميس 1 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان.. مقتل 9 إرهابيين بعمليات أمنية

أرشيفية
1 فبراير 2024 01:22

إسلام آباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
باكستان تعلن إحباط 3 هجمات إرهابية وقتل 6 مسلحين
الأمن الباكستاني يقضي على ثلاثة إرهابيين

أعلنت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان أمس، أن قوات الأمن قضت على تسعة إرهابيين بينهم ثلاثة انتحاريين، وأصيب ثلاثةٌ آخرون، كما قُتل أربعة من رجال الأمن ومدنيان اثنان، وذلك عندما تصدت قوات الأمن لهجمات إرهابية في منطقتي «ماخ» و«كولبور» في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضح البيان أن عدداً من الإرهابيين والانتحاريين هاجموا مصالح أمنية في المنطقتين المذكورتين، وردت عليهم وكالات إنفاذ القانون بشكل فعال، مضيفاً أن الاستجابة الفعالة لوكالات إنفاذ القانون دليل على تصميمها القوي إزاء مكافحة الإرهاب.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت الشرطة الباكستانية أمس إصابة خمسة أشخاص جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية أمس على مكتب لحزب «الشعب» في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضحت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم لجمع الأدلة، ونُقِل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

باكستان
الجيش الباكستاني
قوات الأمن الباكستانية
الهجمات الإرهابية
بلوشستان
آخر الأخبار
عائلات فلسطينية تنزح من خانيونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصين تجدد دعوتها لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية
اليوم 01:23
عضو البرلمان الأوروبي والمرشحة الأولى للانتخابات لعام 2024 كاتارينا بارلي (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. تحركات حزبية لنيل الثقة بالانتخابات الأوروبية
اليوم 01:23
آثار الدمار في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضرر نصف مباني قطاع غزة
اليوم 01:23
أرشيفية
الأخبار العالمية
اتفاق فرنسي بريطاني لوقف الهجرة عبر «المانش»
اليوم 01:23
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
الأخبار العالمية
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©